شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا الجديد: «سأنفذ جميع تكليفات الرئيس السيسي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إنه سيقوم بتنفيذ تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتكليفات الواردة في خطاب التكليف، موضحًا أن أهم أولوياته أن يكون أكثر قربًا للمواطنين.

وتابع «عمر» أن الصحة والتعليم، ورفع كفاءة الجهاز الإداري، من أهم القضايا التي سيعمل على تحقيقها خلال الفترة القادمة من خلال منصبه الجديد.

يُشار إلى أن نائب محافظ قنا تخرّج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة قناة السويس، وحصل على درجة الماجستير متخصصًا في شؤون الأحزاب، كما عمل بالمكتب الفني لمجلس الوزراء، وباحثًا في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية.