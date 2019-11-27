شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكولي تعاون بين «الأوقاف» و«التعليم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم التوقيع بين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، وذلك على بروتوكول تعاون في مجال تنظيم المسابقات الثقافية البحثية، وبروتوكول لإنابة الهيئة العامة للأبنية التعليمية، في تنفيذ إنشاء مبان تعليمية بالتنسيق والتعاون بين الوزارتين.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني، في تصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالدين، وزيادة الوعي الديني خاصة في قطاع الناشئين، والعمل على بناء الشخصية الوطنية، فضلاً عن تشكيل الوعي الديني والوطني وترسيخ القيم لدى الطلاب.

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وأوضح وزير الأوقاف أن البروتوكول ينص على قيام الوزارة بتوفير مبلغ200 مليون جنيه، 100 مليون منها مباشرة لوزارة التربية والتعليم، و100 مليون أخرى لصندوق الإستثمار الخيري للتعليم، لبناء مدارس بالقرى والمناطق الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الأوقاف المصرية التنويري والتثقيفي، في نشر صحيح الدين، وبناء الشخصية، ومواجهة الفكر المتطرف. ووافقت وزارة الأوقاف على انابة الهيئة العامة للأبنية التعليمية في انشاء هذه المدارس لكونها الجهة المختصة في الدولة بذلك.

وأضاف وزير الأوقاف أن بروتوكول التعاون ينصُ على عقد مسابقة ثقافية بحثية سنوية متعددة المستويات، يستهدف كل مستوى منها فئة محددة من طلاب المراحل التعليمية المختلفة، بفرعيها العام والفني، وكذلك المعلمين عامة ومعلمي التربية الدينية خاصة، لما لهم من أثر كبير في تشكيل الوعي الديني لدى الطلاب.

من جانبه، أشار وزير التربية والتعليم إلى أنه فيما يتعلق ببروتوكول التعاون، فإنه سيتم اختيار موضوع المسابقة من خلال التنسيق بين الوزارتين لتوضيح المفاهيم وتصويب الأفكار وتشكيل الوعي الديني والوطني السليم، وتتيح وزارة الأوقاف مطبوعات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية المتعلقة بالمسابقة في صورة ورقية داخل مكتبات مدارس وزارة التربية والتعليم، وفي صورة رقمية لنشرها على بنك المعرفة المصري. ويتم التحكيم وتصفية الاعمال الفائزة على مستويات اربعة، هي المدرسة، ثم الإدارة التعليمية، ثم المديرية، ثم التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

ولفت الوزير إلى أن الإشراف على تنفيذ المسابقة سيكون من نصيب قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، من خلال مكتب تنمية مادة التربية الدينية، وذلك منذ اختيار موضوع المسابقة مروراً بمراحل التنفيذ والتحكيم حتى اعلان النتيجة، وتقدم وزارة الأوقاف جوائز لأوائل الفائزين بالمسابقة، لعدد 10 فائزين من كل مستوى، بالإضافة إلى جائزة لكل من مدير المديرية ومدير عام الإدارة بأكثر المديريات والإدارات التعليمية فوزاً في المسابقة.