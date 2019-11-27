شكرا لقرائتكم خبر عن إزاحة الستار عن تمثال الدكتور مجدي يعقوب بأسوان.. آخر نشاطات المحافظ السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قبل دقائق من إعلان حركة المحافظين ومغادرته منصبه؛ أزاح اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان السابق، برفقة جراح القلب العالمي الدكتور مجدى يعقوب، الستار عن تمثال يحمل اسم الأخير، والذى تم وضعه بالميدان الذى تم تسميته بإسم "البروفسير المصرى" (ميدان مصر للطيران سابقاً)، حيث يعد من أشهر ميادين عاصمة الشباب الإفريقى، فى لمسة وفاء و يوم رد الجميل لأبن مصر البار تقديراً وعرفاناً بالخدمات الجليلة التى يقدمها على شفاه البسطاء للإنسانية.

حضر فعاليات الإحتفالية نجلته ليزا يعقوب والدكتور محسن سليم مصمم وصانع التمثال والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، والدكتور عطا الله حشاد رئيس فرع الأكاديمية العربية، بجانب اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة ، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى العديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والمجتمعية ، فضلاً عن حضور جماهيرى كبير.

وخلال الإحتفال وجه الدكتور مجدى يعقوب شكره لأهالى أسوان وعلى رأسهم المحافظ لهذه اللفتة الطيبة والتى تعكس المعدن الأصيل لأبناء هذه المحافظة العريقة، كما أن هذا ليس بغريب عن شعب مصر والقيادة السياسية والتى تقدر العلم والعلماء فى مرحلة يحتاج فيها الوطن لكل يد تبنى وتعمر وتخدم البسطاء، موضحاً بأن دعوته للمشاركة فى تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس لمنظومة التأمين الصحى الشامل وتكليفه بالإشراف على وحدة قلب الأطفال بمستشفى النصر ببورسعيد يؤكد على كل هذه المعانى الوطنية.

تدشين تمثال وميدان جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب في أسوان

تدشين تمثال وميدان جراح القلب العالمى الدكتور مجدى يعقوب في أسوان