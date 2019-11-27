شكرا لقرائتكم خبر عن الحكم على المتهمين بـ«أحداث مسجد الفتح» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت محكمة جنايات القاهرة جلسة الغد للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 40 متهما بأحداث «عنف مسجد الفتح».

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صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وسكرتارية عمر عاشور.

كانت محكمة النقض قبلت طعن المتهمين على الأحكام الصادرة ما بين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

كان المستشار هشام بركات، النائب العام الأسبق، أحال المتهمين لمحكمة الجنايات ووجة لهم تهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التي جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.