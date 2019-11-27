شكرا لقرائتكم خبر عن طبيبة مصرية تحصل على 285 ألف جنيه مستحقاتها عن فترة عملها بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، نجح في تسوية المستحقات المالية المتأخرة لطبيبة مصرية تعمل لدى مجمع طبي بمكة، وبلغ إجماليها 66 ألفا و500 ريال سعودي، أي ما يوازى 285 ألف جنيه مصرى تقريباً.

وكان «سعفان» قد كلف مكتب التمثيل العمالى بجدة بمتابعة مشكلة الطبيبة «ع .م .م» التي تعمل لدى مجمع طبي بمكة وصرف مستحقاتها المالية، فضلا عن شهادة خبرة لمدة عملها، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أول بأول.

وقام المستشار العمالى بجدة، عثمان رمضان، بالتواصل مع مدير الموظفين بالمجمع الطبي «أ.أ» مدير الموظفين لسرعة صرف المستحقات وشهادة الخبرة نظرا لحملها وقرب وضعها، كما قام بمقابلة «خ .الغامدي» أحد ملاك المجمع لشرح الظروف الخاصة بالطبيبة، وبمتابعة مكتب التمثيل العمالي مشكلة الطبيبة مع المسئولين الماليين بالمجمع، تم استلامها مستحقاتها من بنك الراجحي بقيمة تتجاوز 285 ألف جنيه مصر، فضلا عن شهادة بالخبرة التي امضتها بالمجمع الطبي.