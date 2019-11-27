شكرا لقرائتكم خبر عن محمد موسى.. أول نائب لمحافظ المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى محمد إبراهيم موسى، أحد أبناء محافظة المنوفية اليمين الدستورية كأول نائب لمحافظ.

موسى من مواليد عام ١٩٩٠ بمدينة منوف، محافظة المنوفية، تخرج من كلية التجارة جامعة المنوفية عام ٢٠١٠، حاصل على دبلوم في الاقتصاد العام والحكومي، وحاصل على دبلوم في الضرائب وحاليا يختتم دراسته للماجستير في الاقتصاد الكلى .

تقلد عدد من المناصب الحزبية وهو عضو مؤسس لحزب العدل، وأخيرا المتحدث الإعلامي باسم تنسيقية شباب الأحزاب وله العديد من المشاركات السياسية وأخرها بمنتدى شباب العالم بجلسة الحوكمة .