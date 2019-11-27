شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية الجديد: «الرئيس كلفنا بملفات التعليم والصحة والإصلاح الإداري» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظة القليوبية لأول مرة تعيين نائب ثاني للمحافظ في حركة المحافظين الجديدة، التي تمت صباح اليوم، حيث تقرر تعيين الدكتور مهندس سمير محمد حماد نائب لمحافظ القليوبية مع إستمرار الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ الحالي في منصبها كنائب اول لتستكمل فترة جديدة بقيادة المحافظ الجديد اللواء عبدالحميد الهجان.

Advertisements

من جانبه قال المهندس سمير حماد النائب الجديد إن تلقي قرار توليه منصب نائب محافظ القليوبية بسعادة كبيرة بسبب الثقة التي منحتها إياه القيادة السياسية، مشيرا إلى أن التمكين للشباب أصبح واقعا من خلال تمكين ما يزيد عن 23 نائبا للمحافظين وأن ما حدث «ليس مجرد كلام»، مشيرا إلى أنه شارك نموذج محاكاة الدولة المصرية كوزيرا للإسكان.

وأضاف «حماد»، في تصريحاته أن سعيد جدا باختياره نائبا لمحافظ القليوبية حيث أنه يعمل دكتورا مساعدا بكلية الهندسة جامعة بنها، موضحا أن معيار الاختيار الأول لهذا المنصب جاء بناءا على معيار الكفاءة، مشيرا إلى أن اجتماع الرئيس بالمحافظين الجدد ونواب المحافظين تضمن العديد من التوجيهات منها العمل على 3 محاور الصحة والتعليم والإصلاح الإداري.

وتابع: «بجانب الملفات الرئيسية الجديد التي كلفنا بها الرئيس سيتم الاهتمام بملف تدوير المخلفات باعتباره ملف رئيسي في توجهات الحكومة الحالية»، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس بالمحافظين والنواب الجدد مثمر جدا، إلى جانب التوجيه بتمكين نواب المحافظين من خلال ملفات حقيقية، وإعداد قيادات صف ثاني، للعمل كمحافظين خلال الفترة القادمة لكن كل هذا يتم بناءا على معيار الكفاءة.