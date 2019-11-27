شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الشرقية.. شارك في تحديث الملف الوظيفي للعاملين بالدولة إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عُينَ أحمد محمود عبدالمعطي حسين، نائبا لمحافظ الشرقية، وهو من مواليد 1989، وحصل على بكالوريوس نظم المعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات، جامعة

الزقازيق، وماجستير معهد نظم المعلومات الجغرافية من جامعة مونستر 2013، ودكتوراه في نظم المعلومات من كلية الحاسبات والمعلومات.

عمل «عبدالمعطي» كمستشار للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للتحول الرقمي، ومدير مشروع الترقيم المكاني بوزارة التخطيط خلال 2017، ويعمل الآن مدرس بكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة الزقازيق.

وشارك «عبدالمعطي» بجهد طيب في المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي للعاملين بالدولة إلكترونيًا، وعضو لجنة انتقال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وحصل على العديد من الدورات ومنها، الأمن المعلوماتي والأمن القومي بأكاديمية ناصر.