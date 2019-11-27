الفريق محمد فريد يلتقي قائد القوات البرية اليونانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقي الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق جورجيوس كامباس قائد القوات البرية اليونانية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً. تناول اللقاء عدداً من الملفات والموضوعات ذات الإهتمام المشترك فى ضوء تعزيز مختلف جوانب علاقات التعاون العسكرى خاصة في مجالات التدريبات المشتركة ونقل وتبادل الخبرات ودعم القدرات القتالية والفنية بين القوات المسلحة لكلا البلدين. وأكد الفريق محمد فريد علي عمق علاقات التعاون العسكري التي تجمع القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط. Advertisements كما أشاد قائد القوات البرية اليونانية بعلاقات الصداقة القوية والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين ، مؤكداً على توافق الرؤى الإستراتيجية المصرية اليونانية فى العديد من المجالات . حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة.

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