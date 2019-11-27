شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس مهنئا المحافظين الجدد: طاقتكم تدفع عجلة التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم البابا تواضروس، الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأربعاء، التهنئة للمحافظين الجدد متمنيا لهم التوفيق والسداد في مناصبهم راجيا أن يعودوا على البلاد بالنفع والعلم بما يحملونه من طاقة تسهم في دفع عجلة التنمية.

وتوجه البابا تواضروس في بيانه بالشكر إلى المحافظين الذين انهوا خدمتهم لما بذلوه من جهد في خدمة البلاد مصليا أن يحفظ الله مصر وينعم عليها بالخير.

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فيما يترأس البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء اليوم الأربعاء، صلوات عشية بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ثم يلقى عظته الأسبوعية.

الجدير بالذكر، أن العظة الأسبوعية لم تكن تقليديًا كنسيًا مستقرًا، إنما أدخلها البابا شنودة على الكنيسة، منذ أن كان أسقفًا للتعليم.