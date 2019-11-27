شكرا لقرائتكم خبر عن مذيع تركى يسخر من أردوغان بتقليده على الهواء مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر مذيع أخبار تركى من رجب طيب أردوغان عقب الإعلان عن بيع مصنع للدبابات إلى قطر بالأمر المباشر.

وعلق المذيع الإخبارى التركى على تقرير قناة فوكس التركية يشير إلى بيع مصنع دبابات للدوحة، ساخرا من فكرة بيع أردوغان للمصنع بشراكة قطرية.

وقال المذيع التركى مقلدا أردوغان: "لو كانت مناقصة كان هيبقى أفضل ..المفروض كان هياخدها أعلى سعر ...ويمكن ده يكون كويس للشعب ... 50 مليون دولار كأنه مبلغ كويس لكن لو أعلنوا شروط المناقصة من أجل الشفافية! ..بس الحاجات دي بتعدي عليهم".

وقد أثار الفيديو ضجة كبيرة وانتشار واسع جدا على مواقع التواصل للاجتماعى.