شكرا لقرائتكم خبر عن حركة المحافظين.. نائب محافظ القليوبية: نعيش عصر تمكين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس سمير حماد نائب محافظ القليوبية، إن تلقى قرار توليه منصب نائب محافظ القليوبية بسعادة كبيرة على الثقة التى منحتها إياه القيادة السياسية، مشيرا إلى أن التمكين للشباب أصبح واقعا من خلال تمكين ما يزيد عن 23 نائبا للمحافظين وليس مجرد كلام، مشيرا إلى أنه شارك نموذج محاكاة الدولة المصرية كوزيرا للإسكان.

وأضاف حماد لـ ”الخليج 365”، أن سعد جدا باختياره نائبا لمحافظ القليوبية وأنه يعمل دكتورا مساعدا بكلية الهندسة جامعة بنها، موضحا أن معيار الاختيار الأول لهذا المنصب جاء بناءا على معيار الكفاءة، مشيرا إلى أن اجتماع الرئيس بالمحافظين الجدد ونواب المحافظين تضمن العديد من التوجيهات منها العمل على 3 محاول الصحة والتعليم والإصلاح الإداري.

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وتابع نائب محافظ القليوبية، أن توجه الحكومة للثلاث الملفات، بالإضافة إلى ملف تدوير المخلفات باعتباره ملف رئيسي، مشيرا إلى أن لقاء الرئيس بالمحافظين والنواب الجدد، مثمرة جدا، إلى جانب التوجيه بتمكين نواب المحافظين من خلال ملفات حقيقية، وإعداد قيادات صف ثاني، للعمل كمحافظين خلال الفترة القادمة لكن كل هذا يتم بناءا على معيار الكفاءة.