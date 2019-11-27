شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الجيش الليبى: حكم إعدام عشماوى رسالة لكل قادة التنظيمات الإرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية اللواء أحمد المسمارى، إن حكم الإعدام على الإرهابى هشام عشماوى بمثابة رسالة إلى كل قادة التنظيمات الإرهابية بأن محاولاتهم لترويع الآمنين فاشلة.

وأكد المسمارى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن حكم القضاء المصرى على هشام عشماوى بالإعدام هى أقل عقوبة بالقياس لجرائمه بعد استهدافه للأمنين ومحاربته للجيش الوطنى الليبى وتهديد لأمن المنطقة بالكامل.

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أشار المتحدث باسم القيادة العامة للجيش الليبى إلى أن الحكم على هشام عشماوى بمثابة عقوبة لكل مجرم إرهابى، مؤكدًا أن الحكم رسالة قوية إلى كافة قادة الجماعات المتطرفة.

ولفت المسمارى إلى تعاون الجانب الليبى مع الجانب المصرى فى تسليم هشام عشماوى يأتى بسبب التهديد والخطر الذى يهدد البلدين، مضيفا "نحيى رجال القضاء المصرى ورجال الجيش الليبى الذين ألقوا القبض عليه وسلموه لمصر لمحاكمته والحكم بإعدامه حكم مستحق".

وقضت المحكمة العسكرية للجنايات بحكمها فى القضية رقم (1/ 2014 ) جنايات عسكرية المدعى العام العسكرى والشهيرة إعلاميا بقضية " الفرافرة " فى جلسة اليوم 27/11/2019، بمعاقبة المتهم هشام على عشماوى بالإعدام شنقاً.