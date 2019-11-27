شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لمحافظ سوهاج الجديد: مكافحة الفساد وتنفيذ مشروعات الدولة أولوية عاجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج الجديد إن مكافحة الفساد وتنفيذ مشروعات الدولة تعد أولوية عاجلة سيسعى لتنفيذها خلال منصبه الجديد كمحافظ لسوهاج.

وأكد الفقى في تصريحات صحفية لـ"الخليج 365" بعد أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية اليوم، أن خدمة المواطنين وتحقيق طموحاتهم هو الهدف الأساسى من الجهد الكبير الذى تبذله كافة مؤسسات الدولة وخاصة في محافظات الصعيد.

وأدى 16 محافظا جديدا و23 نائب محافظ اليمين الدستورية اليوم "الأربعاء" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، وحلفوا اليمين الدستورية أمام الرئيس، وشدد الرئيس خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد ونوابهم، على أن مصر تنتظر الكثير من التفانى والعمل الجماعى لمواصلة التنمية والبناء.