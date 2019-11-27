شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. رئيس الوزراء يشهد توقيع عدد من بروتوكولات التعاون لـ 5 وزارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، توقيع عقد تصالح لإقامة مشروع عمرانى بالشيخ زايد وإتفاقية لتخصيص 500 فدان لإقامة مشروع عمرانى جديد بين وزارة الإسكان وشركة إعمار مصر. كما شهد توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الاتصالات والتضامن الاجتماعى، وبروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والتربية والتعليم فى مجال تنظيم المسابقات البحثية. Advertisements

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