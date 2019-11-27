شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم تصريحات رئيس مجلس النواب المصرى أمام برلمانات دول أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، كلمة تحت عنوان" التعاون بين المناطق: أشكال التعاون والاستفادة للدول الصغيرة"، أمام المؤتمر 13 لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة، والمُنعقد حالياً فى العاصمة القبرصية نيقوسيا، ويناقش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأوروبية ودول منطقة الشرق الأوسط، فى إطار تعزيز التقارب بين المنطقتين، وتبادل الرؤى إزاء التحديات المشتركة.

وتضمنت الكلمة 5 نقاط هامة جاءت على لسان الدكتور على عبد العال كالآتي..

1.لدينا عدة نماذج ناجحة لتحقيق التعاون والشراكة بين مصر والدول الأوروبية الصغيرة ودول المنطقة منها (آلية التعاون الثلاثى بين مصر وقبرص واليونان.)

2.آلية التعاون الثلاثى عقدت سبع قمم على مستوى رؤساء الدول، واستضافت القاهرة القمة التأسيسية في نوفمبر 2014، كما استضافت القمة السابعة في أكتوبر الماضي.

3.من النماذج الناجحة ايضا للتعاون مع البلدان الأوروبية الصغيرة "المبادرة المصرية بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط"، الذي يوفر آلية للتعاون بين الدول المنتجة والمستوردة للغاز.

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4.مكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية من أبرز القضايا الملحة التي يجب التعاون فيها، بوصفها قضايا ملحة ومن أبرز التحديات.

5.ننتهز فرصة انعقاد هذا المؤتمر لندعو لمزيد من التنسيق والتعاون بين بلدان المنطقة والدول الأوروبية الصغيرة في جميع المجالات.

وتاتي مشاركة الدكتور على عبد العال، تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس النواب القبرصي ديميتريس سيلوريوس، بالنظر الى العلاقات المتميزة التي تجمع قبرص ومصر لاسيما على المستوى البرلماني.

يذكر أن مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأوروبية الصغيرة يتكون من البلدان التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، مثل: الجبل الأسود، وإمارة أندورا، وجمهورية قبرص، وأيسلندا، وإمارة ليختنشتاين، لوكسمبرج، ومالطا، وإمارة موناكو، وجمهورية سان مارينو.