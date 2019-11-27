الحكومة توافق على تعديل اتفاقية منحة المساعدة بين حكومتى مصر والولايات المتحدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن التعديل الثالث لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومتى مصر والولايات المتحدة، بشأن مشروع تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 4 أغسطس 2019. ويهدف هذا التعديل إلى اتاحة مبلغ جديد للمشروع؛ بهدف الاستمرار فى تحقيق أهدافه والتى تتمثل فى الإسهام فى تحسين بيئة التجارة والاستثمار وإنتاجية العمل، إلى جانب زيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مع السعى لزيادة نمو هذه المشروعات وتحسين نفاذها إلى تنمية الأعمال التجارية وريادة الأعمال والخدمات غير المالية.

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