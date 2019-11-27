شكرا لقرائتكم خبر عن نائبان جديدان لمحافظة القاهرة فى حركة المحافظين الجديدة والإبقاء على نائبين آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شملت حركة المحافظين الجديدة التي صدرت اليوم الأربعاء، تغيير نائبين من نواب محافظ القاهرة هما اللواء أحمد فؤاد نائب المنطقة الجنوبية لتحل محله جيهان عبدالمنعم مسئولة مشروعات البنية التحتية بمجلس الوزراء والعميد محسن صلاح نائب المنطقة الشمالية ليحل محله حسام فوزي أستاذ الهندسة، فيما أبقت الحركة الجديدة على كل من اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المنطقة الغربية والمهندس إبراهيم صابر نائب المنطقة الشرقية.

والمهندسة جيهان عبدالمنعم سبق وأن تم تعيينها معاونا لرئيس الوزراء فى عهد حكومة المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق.

وعقب ذلك تم ندب المهندسة جيهان عبدالمنعم عام 2016 لتشغل وظيفة مساعد الأمين العام لشئون متابعة المشروعات القومية حتى قرار تعيينها نائبا لمحافظ القاهرة ، فيما أشرفت على العديد من المشروعات الخدمية والقومية بالمحافظات وقامت بعشرات الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات على أرض الواقع.