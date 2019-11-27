شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح لمحافظ أسوان الجديد: أولوياتى الصحة والتعليم وتطوير الكورنيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان الجديد، إنه يضع تطوير خدمات التعليم والصحة، وتطوير كورنيش المحافظة على رأس أولوياته بعد توليه منصب المحافظ اليوم.

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وأكد المحافظ الجديد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عقب أدائه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، اليوم الأربعاء، أن خدمة المواطن وتحسين الخدمات، والتواصل المباشر مع المواطنين، كان أبرز توصيات الرئيس للمحافظين الجدد، وأنه يدرك جيدًا حجم التحديات بالمحافظة، والطموحات التي يجب تحقيقها لمواطنى محافظة أسوان، وسيسعى بكل جهد إلى تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتحقيق طموحات المواطنين، وخلق قنوات تواصل مباشرة بين المسئول والمواطن.

وأدى 16 محافظا جديدا و23 نائب محافظ اليمين الدستورية اليوم " الأربعاء" أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الاتحادية، وحلفوا اليمين الدستورية أمام الرئيس، وشدد الرئيس خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد ونوابهم، علي أن مصر تنتظر الكثير من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء.