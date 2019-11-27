13 جدد و3 قدامى.. من رحل ومن أتى في حركة المحافظين الجديدة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أدى اليوم الأربعاء، 16 محافظًا جديدًا اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية من أصل 27 محافظًا يتولون مسئولية المحافظات المصرية.

وضمت حركة التغييرات الجديدة في صفوف المحافظين تعيين 13 محافظًا جديدًا ونقل 3 من القدامى من محافظاتهم إلى محافظات أخرى.

كفرالشيخ

رحل اللواء إسماعيل عبدالحميد طه محمود، وحل محله اللواء جمال نور الدين قادمًا من أسيوط

أسيوط

رحل اللواء جمال نور الدين محمد زكي، وحل محله اللواء عصام سعد إبراهيم قادمًا من الفيوم

الفيوم

رحل اللواء عصام سعد إبراهيم أحمد، وحل محله أحمد عبدالله الأنصاري قادمًا من سوهاج

​القليوبية

رحل الدكتور علاء عبدالحليم محمد مرزوق، محافظ القليوبية وحل محله عبدالحميد عبدالعزيز

المنيا

رحل اللواء قاسم محمد حسين قاسم، وحل محله أسامة القاضي

سوهاج

رحل الدكتور أحمد عبدالله الأنصاري وحل محله طارق الفقي

الغربية

رحل هشام السعيد محمد السيد، وحل محله طارق رحمي

Advertisements

الإسكندرية

رحل الدكتور عبدالعزيز قنصوة، وحل محله محمد الشريف

مرسى مطروح

رحل اللواء مجدي محمد علي الغرابلي، وحل محله خالد شعيب

قنا

رحل اللواء عبدالحميد عبدالعزيز الهجان، وحل محله أشرف الدرديري

الإسماعيلية

رحل اللواء أركان حرب حمدي حامد محمد عثمان، وحل محله شريف فهمي بشارة

أسوان

رحل اللواء أركان حرب أحمد إبراهيم محمد إبراهيم، وحل محله أشرف عطية عبدالباري

المنوفية

رحل اللواء سعيد محمد محمد عباس، وحل محله إبراهيم الشهاوي

بني سويف

رحل المستشار هاني عبدالجابر محمد إبراهيم، وحل محله محمد هاني جمال الدين

البحر الأحمر

رحل اللواء أحمد عبدالله محمد عبدالله، وحل محله عمرو حنفي

الدقهلية

رحل الدكتور كمال جاد شاروبيم سعد، وحل محله أيمن مختار