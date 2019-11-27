"حساسين": السيسي "نصير الغلابة" يهتم بالفقراء ويرعى المرضى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

وجه سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، تحية قلبية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقفه الإنساني، وذلك لترحيبه برعاية سيدة مسنة، استجابة لاستغاثتها، لما تعانيه من أمراض السكر والقدم السكري والضغط.

وقال "حساسين"، فى بيان الأربعاء، إن السيدة فريال محمد 65 عامًا التي حظيت باهتمام الرئيس كانت تتخذ من أحد أرصفة وسط البلد مقرًا لها، حيث تقوم ببيع بعض الخردوات لتعيش من مكسبها البسيط، واستغاثت بالرئيس السيسي، من خلال إحدى الصحف، واستجاب لها بالتوجيه بنقلها لأحد المستشفيات لتلقى العلاج اللازم والاطمئنان على حالتها الصحية، ورفع كفاءة منزلها وتوفير الأثاث اللازم.

وتابع: "هذه ليست الحالة الوحيدة التي حظيت باهتمام الرئيس ولكن هناك المئات من الحالات التي حظيت باهتمامه مختتما حديثه بالقول : " أتمنى من أعماق قلبي أن يكون جميع المسئولين من وزراء ومحافظين وغيرهم على نفس المستوى الإنساني للرئيس السيسي، ويتعلمون منه مثل هذه المواقف الانسانية لنجد كبار المسئولين يستجيبون لمثل هذه الحالات الانسانية ".