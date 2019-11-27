بـ 18مليون جنيه.. ضبط سائق اشترك مع آخر في الاتجار بمدخرات المصريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، أحد الأشخاص، لقيامه بالاشتراك مع آخر في الإتجار بالنقد خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد، أفادت قيام "سائق -يعمل بإحدى الدول العربية، ومتواجد حالياً داخل البلاد سبق اتهامه في قضية تجميع مدخرات، مالك مستودع بوتاجاز -سبق اتهامه في قضية قتل -مقيمان بدائرة مركز شرطة سمالوط بالمنيا" بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال السائق الذي يعمل خارج البلاد ويقوم بدوره بتجميع المبالغ المالية التي يرغب بإرسالها للبلاد عن طريق التهريب لبعض التجار والمستوردين ويقوم هؤلاء التجار بإيداع ما يعادل قيمتها على حساب مالك المستودع بالجنيه المصري الذي يقوم بدوره بتسليمها لذويهم نقداً أو بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع مالك المستودع كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل 18مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.