محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قامت وزارة الداخلية بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة ممثلة في قطاع حقوق الإنسان، وجمعية دار الأورمان، في مجال تقديم الرعاية وتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع الأكثر احتياجاً
حضر توقيع البروتوكول عدد من القيادات والضباط في حضور ممثلي جمعية دار الأورمان، ورؤساء المجالس القومية المختصة، وبعض منظمات المجتمع المدني، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وأثنى رئيس مجلس إدارة جمعية دار الأورمان، خلال كلمته، على الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية نحو تحقيق الأمن، إضافةً إلى المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها الوزارة، مُعرباً عن تقديره لهذه المبادرات، واستعداد جمعية دار الأورمان لتنفيذ بنود البروتوكول.
ولاقت تلك الفعالية استحساناً وحفاوة بالغة من قبل الحضور، مما كان له مردوداً إيجابياً لديهم وعكست حرص وزارة الداخلية على تكريس التواصل مع قوى المجتمع وخاصة الكيانات الأهلية من أجل السعي لاحترام حقوق الإنسان.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على الاهتمام بتقديم كافة أوجه الرعاية وتوفير حياة كريمة لكافة فئات المجتمع ورفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية لوزارة الداخلية الهادفة إلى تنمية وتطوير المجتمع والمساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين، لاسيما الأكثر احتياجاً، في ضوء التعاون مع كافة الجهات الرسمية والأهلية ذات الصلة.
كانت هذه تفاصيل خبر لتوفير حياة كريمة لـ"الأكثر احتياجاً".. الداخلية توقع بروتوكول تعاون مع دار الأورمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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