في 24 ساعة.. ضبط 957 قضية تموينية متنوعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت عدة حملات للأجهزة الأمنية عن ضبط 957 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المدير المسئول عن مخزن سلع غذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العامرية ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (14,325) طن "أرز أبيض- توابل مطحونة" معبأة داخل أجوله غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدون عليها تمهيداً لإعادة تعبئة المنتج النهائي داخل عبوات لطرحه بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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وضبط مالك مصنع لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة أشمون (بمحافظة المنوفية) لحيازته (3,600) طن "زيت طعام" مجهول المصدر معبأ داخل تنكات تمهيداً لإعادة تعبئته داخل عبوات "منتج نهائي" مدون عليها علامة تجارية غير مسجلة تجارياً، بدون بيانات تُفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

كما أسفرت الجهود عن ضبط مالك مصنع لإنتاج المواسير الكهربائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته 6 طن "كسر بلاستيك-حبيبات بلاستيك" خامات إنتاج رديئة مصدرها مخلفات القمامة البلاستيكية يعاد تدويرها مرة أخرى وإدخالها في عملية الإنتاج والتصنيع، وكذا إنتاج 11,800 ألف متر "منتج نهائي" مواسير بلاستيكية كهربائية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، لطرحها للبيع بالأسواق مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.