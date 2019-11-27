بعد 5 وقائع .. ضبط عصابة سرقة رواد البنوك في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تشكيل عصابي تخصص في تتبع وسرقة رواد البنوك.

تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، أفادت قيام " 6 من العناصر الإجرامية -لهم معلومات جنائية مسجلة وإثنين منهم مسجلين خطري- مقيمين بالجيزة والفيوم" بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في ارتكاب جرائم تتبع وسرقة رواد البنوك والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية مستخدمين دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم إعداد عدة أكمنة أسفرت عن ضبط المتهمين، وبحوزتهم "3 دراجات نارية ".

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وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وقيامهم بارتكاب 5 جرائم بذات الأسلوب بدوائر أقسام شرطة " الطالبية، العمرانية، الأهرام " البالغ إجماليها 230 ألف جنيه مصري، 6 آلاف دولار أمريكي، الشروع في سرقة مبلغ 236 ألف جنيه مصري".

تم بإرشادهم ضبط "مبالغ مالية من ضمن المبالغ المستولى عليها، هاتفين محمول"، وأضافوا بإنفاقهم باقي المبالغ على متطلباتهم الشخصية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.