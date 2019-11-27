أخبار مصر | مكافحة الفساد والإهمال.. تعرف على تكليفات السيسي الـ 5 للمحافظين الجدد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مكافحة الفساد والإهمال.. تعرف على تكليفات السيسي الـ 5 للمحافظين الجدد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع اليوم الأربعاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمحافظين ونوابهم الجدد.

وصرح بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وضع 5 تكليفات للمحافظين الجدد ونواب المحافظين، مشددا وشدد على أن مصر تنتظر الكثير من التفاني والعمل الجماعي لمواصلة التنمية والبناء.

وعن التكليفات الخمس للرئيس السيسي للمحافظين ونوابهم:

1-التحلي بالضمير الوطني اليقظ ومكافحة الفساد والإهمال.

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2- استغلال الميزات النسبية في كل محافظة وتعظيم مواردها الذاتية.

3- المتابعة الميدانية والتفاعل المباشر مع المواطنين للتعرف عن قرب علي مشاكلهم.

4- إيجاد حلول مبتكرة وغير تقليدية.

5- ببذل أقصى الجهد لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.