أخبار مصر | أول تعقيب رسمي للبرلمان بشأن نجاح إطلاق القمر المصري "طيبة 1"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعقيب رسمي للبرلمان بشأن نجاح إطلاق القمر المصري "طيبة 1" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن نجاح عملية إطلاق قمر الاتصالات الصناعي المصري "طيبة 1" من قاعدة غويانا الفرنسية في أمريكا الجنوبية انجاز جديد للدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف بدوي، في تصريح خاص لبوابة "الخليج 365"، أن القمر الصناعي المصري سيحدث نقلة نوعية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليس للمصريين فحسب بل لأشقائنا العرب والأفارقة أيضًا، مُؤكدًا أن "طيبة -1" سيوفر بنية تحتية للاتصالات والإنترنت عريض النطاق للمناطق النائية والمنعزلة وذلك لدعم المشروعات التنموية لهذه المناطق، بالإضافة إلى سد الفجوة الرقمية بين المناطق الحضرية والريفية، مُذكرًا أن القمر الصناعي المصري يعد أحد الركائز الرئيسية لدعم المشروعات التنموية التي تبنيها مصر لتحقق بها إستراتيجية 2030 للتنمية المستدامة.

كما أكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن القمر الصناعي سيساعد بكل تأكيد كافة أجهزة الدولة في مكافحة الجريمة والإرهاب وتوفير خدمات الإنترنت بأعلى المستويات، مُشيرًا إلى أن قمر الاتصالات المصري "طيبة 1" يعد خطوة من ضمن سلسلة خطوات الدولة التي تنتهجها لتكون على مستوى الريادة في قطاع الاتصالات وتحقيق المكانة التي تليق بها والتي تستحقها إقليميًا ودوليًا.