أخبار مصر | كلية الشريعة بطنطا تنظم زيارة للطلاب إلى محكمة جنايات المنصورة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلية الشريعة بطنطا تنظم زيارة للطلاب إلى محكمة جنايات المنصورة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، زيارة لوفد من طلاب الكلية إلى محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار مختار شلبي رئيس المحكمة.

وقال الدكتور نزيه عبد المقصود عميد الكلية، إنه ترأس الوفد الدكتور أحمد خليفة شرقاوى أستاذ قانون المرافعات المساعد بالكلية، مشيرا أن الزيارة الطلابية تهدف إلى تدريب الطلاب على أرض الواقع على كيفية سير المحاكمات بصورة عملية.