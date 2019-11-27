أخبار مصر | محافظ الجيزة يهنىء الشعب المصري والقيادة السياسية بإطلاق القمر الصناعي "طيبة ١"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يهنىء الشعب المصري والقيادة السياسية بإطلاق القمر الصناعي "طيبة ١" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة إطلاق القمر الصناعى طيبة ١ والذى تم إطلاقه مساء امس من القاعدة الفرنسية بإقليم جويانا الفرنسى.

وقال محافظ الجيزة إن طيبة ١ يمثل خطوة رئيسية فى الحفاظ على ريادة مصر العربية والإفريقية فى قطاع الاتصالات والاقمار الصناعية مشيرا إلى الدور المحوري الذي من المنتظر أن يلعبه فى تمكين الدولة المصرية فى الدخول لعالم الأقمار الصناعية المخصصة لأغراض الاتصالات والمساهمة فى جهود التنمية الشاملة والذى يحول المجتمع المصرى لمجتمع رقمى ويؤثر بالايجاب فى اتجاه التعليم الالكترونى والعلاج عن بعد وتوصيل خدمات الانترنت عريض النطاق لكافة ربوع مصر وغيرها من المجالات.

كما يتقدم راشد بالتهنئة للسيد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور محمد القوصى الرئيس التنفيذى لوكالة الفضاء المصرية مؤكدا على الثقة الكبيرة فى مانمتلكه من عقول بشرية وكوادرة قادرة على تعظيم الاستفادة من هذا الإنجاز الذى يعد مصدر فخر جديد يضاف لقاءمة الانجازات التى حققتها ثورة ٣٠ يونيو.