أخبار مصر | اليوم.. إعلان الفائزين بقرعة "الجبانات" بمحافظة الجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. إعلان الفائزين بقرعة "الجبانات" بمحافظة الجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى قبل قليل، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرعة المتقدمين من قاطني المحافظة لحجز قطعة أرض فضاء "متخللات" بغرض إنشاء مدافن عليها بطريق الفيوم، وذلك بمساحات تتراوح بين "8 أمتار لـ80 متر مربعً".

وحضر مراسم القرعة الدكتورة لمياء عبدالقادر نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام، والأستاذ أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، والأستاذ سميح عبدالجواد رئيس جهاز الجبانات.

ومن المقرر أن يعلن اللواء أحم راشد محافظ الجيزة، أسماء الفائزين بعد الانتهاء من مراسم القرعة.