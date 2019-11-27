أخبار مصر | تعرف على "محمود المتيني" أستاذ الكبد المرشح لتولي حقيبة "الصحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على "محمود المتيني" أستاذ الكبد المرشح لتولي حقيبة "الصحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر، أن الدكتور محمود المتيني، أستاذ جراحة وزراعة الكبد، ضمن المرشحين بقوة لتولي حقيبة وزارة الصحة والسكان، في التعديل الوزاري المرتقب، خلفا للدكتورة هالة زايد، الوزيرة الحالية.

وكان أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يوم الثلاثاء 25 أغسطس 2015، قرارًا بتعيين الدكتور محمود المتيني، أستاذ جراحة وزراعة الكبد، عميدًا لكلية الطب بجامعة عين شمس، لمدة ثلاثة أعوام خلفًا للدكتور أحمد عماد الدين راضي.

وكانت أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، 1 اغسطس 2019، صدور قرار جمهورى بتعيين الدكتور محمود المتينى، رئيسا لجامعة عين شمس، وهو أستاذ الجراحة العامة بالكلية، ومثل مصر فى العديد من المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية، وأسهم فى تطوير مستشفيات جامعة عين شمس.

ويعد المتيني من أبرز رواد زراعة الكبد في مصر، حيث استطاع من خلال فريق طبي يرأسه أن يقوم بعمل ألف عملية زرع كبد في مصر خلال الـ15 عاما الماضية.

تخرج "المتيني"، من كلية الطب جامعة عين شمس عام 1985، وفى عام 1989 حصل على الماجستير فى الجراحة العامة من جامعته، وبعد اربعة اعوام حصل على الدكتوراة من الجامعة فى الجراحة العامة، وله عدة إنجازات فى تطوير المستشفى الجامعى، حيث تم افتتاح المستشفى التخصصى لجامعة عين شمس فى مدينة العبور فى عهده.

التحق المتينى فى التسعينيات ببعثة للتدريب فى فرنسا وعمل ايضا كاستشارى للجراحات فى مستشفيات سانت لويس فى العاصمة الفرنسية باريس، كما سافر فى التسعينيات ايضا الى اليابان وحصل على تدريب متقدم فى جراحات نقل الكبد فى مستشفيات جامعتى طوكيو وكيوتو اليابانيتين، وعاد الى مصر لينشيء أول وحدة لنقل الكبد، ويبدأ مشواره المميز والعالمى فى عمليات زرع الكبد فى مصر، كما شارك فى وضع قانون تنظيم نقل الأعضاء.

سافر المتيني، لبعثة الى فرنسا للتدريب الإكلينيكي والتجريبي على عمليات نقل الكبد بمستشفى كوشين، جامعة باريس، كما عمل كاستشاري للجراحة بمستشفيات جامعة سانت لويس باريس بفرنسا.

Advertisements

كما حصل على درجة الدكتوراه في الجراحة العامة من كلية الطب جامعة عين شمس سنة 1993.

وسافر الي اليابان سنة 1996 وحصل على تدريب متقدم على جراحات نقل الكبد بمستشفيات جامعتى طوكيو وكيوتو.

وأنشأ اول وحدة لنقل الكبد من الأحياء للبالغين والأطفال وذلك بمستشفى وادى النيل بالقاهرة، كما أسس وحدة نقل الأعضاء بمستشفيات جامعة عين شمس سنة 2008 وكان أول من قام بعملية نقل كبد من متبرع حي، وأول من قام بنقل مزدوج للكبد والكلي.

كما نشر العديد من الأبحاث في الدوريات المحلية والإقليمية والدولية، وشارك وترأس في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية.

كافح مع العديد من زملائه لوضع القوانين المنظمة لعمليات نقل الأعضاء بمصر، حيث إنه كان عضوا باللجنة التي وضعت القانون المنظم لنقل الأعضاء والذي تمت الموافقة عليه وإقراره من مجلس الشعب في مارس 2010.

شارك المتيني كعضو باللجنة التي قامت بوضع اللوائح والمواصفات لتجهيزات البنية الفنية للترخيص لمراكز نقل الأعضاء، كما أنه كان عضوا باللجنة القومية لنقل الأعضاء ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة باللجنة.

كما أنه عضو في العديد من الجمعيات الإقليمية والدولية للجراحة العامة وجراحات نقل الأعضاء، وعضو مؤسس وسكرتير الجمعية العربية لنقل الكبد، ورئيس اللجنة العلمية للجمعية المصرية لسرطان الكبد.

كما أنه عضو المجلس الاستشاري للرعاية الصحية بمؤسسة مصر للطيران في الفترة من 2007 وحتى 2013، وعضو المجلس الاستشاري لشركة سيديكو للأدوية في الفترة من 2009 وحتى 2012.