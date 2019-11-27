أخبار مصر | "مصر للطيران" تنظم زيارة تعريفية لكبرى شركات السياحة النيجيرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مصر للطيران" تنظم زيارة تعريفية لكبرى شركات السياحة النيجيرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشيطًا لحركة السياحة الوافدة إلي مصر وخاصة من افريقيا، نظمت مصر للطيران زيارة تعريفية Fam trip إلى مدينتي القاهرة وشرم الشيخ لممثلي كبري شركات السياحة ووسائل الإعلام بنيجيريا في الفترة من ٢٤ إلى ٢٩ نوفمبر الحالى؛ لزيارة الاماكن السياحية ومعالم مصر الأثرية.

وأشرف على تنظيم الزيارة محرم عبدالرحمن مدير مكتب مصرللطيران بلاجوس بالتعاون مع قطاع الكرنك للسياحة بمصر للطيران الذى تولي حجوزات الفنادق فى مدينتى القاهرة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى الاستقبال داخل المطارات، وزيارة المناطق الأثرية، وعمل جولات تفقدية داخل الفنادق بالقاهرة وشرم الشيخ، وتنتهى الجولة بعقد لقاءات مهنيه مع وكلاء السياحه النيجيريين؛ لزيادة الحركة السياحيه إلى مصر.

والجدير بالذكر أن شركه مصرللطيران تسير 7 رحلات أسبوعيًا إلى لاجوس، و6 رحلات أسبوعيًا إلى أبوجا، و5 رحلات أسبوعيًا إلى كانو.