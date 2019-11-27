أخبار مصر | بحث العمل النقابي المصري مع وفد سعودي غدا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بحث العمل النقابي المصري مع وفد سعودي غدا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة النائب جبالي المراغي، جلسة مباحثات مع وفد اللجنة الوطنية العمالية بالمملكة العربية السعودية، الذي يزور مصر حاليا، وذلك في الحادية عشر من صباح غد الخميس بمقر الاتحاد العام.

وتهدف المباحثات التي يحضرها قيادات الاتحاد، إلى التعرف بآليات العمل النقابي في مصر، من حيث الهياكل المنظمة له، والمشاركة الإيجابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومجالات العمل الوطني، والتثقيف العمالي.

ومن جانبه أكد المراغي، خلال مباحثاته مع وفد نقابة السكك الحديدية برومانية برئاسة ديريسكو فلورين، على عمق العلاقات التاريخية بين مصر وجمهورية رومانيا، مشددا على أهمية التعاون بين المنظمات النقابية بالبلدين.

وأشار عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، إلى الاتفاقية المبرمة بين النقابتين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية في مجال العمل وصيانة القطارات.