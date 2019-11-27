أخبار مصر | بكالوريوس إعلام.. من هو "الشهابي" نائب محافظ الجيزة الجديد؟

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شملت حركة المحافظين الجدد، التي أجريت صباح اليوم الأربعاء، تعيين إبراهيم ناجي الشهابي نائبا للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بداية من السبت القادم. شملت حركة المحافظين الجدد، التي أجريت صباح اليوم الأربعاء، تعيين إبراهيم ناجي الشهابي نائبا للواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بداية من السبت القادم. ويشغل إبراهيم ناجي الشهابي عضو حزب الجيل وعضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين، وخبرة في مجال البترول الدراجات التعليمية لنائب محافظ الجيزة الجديد:- - بكالوريوس الإعلام قسم الصحافة. - ماجستير إدارة الأعمال بتقدير عام امتياز في إدارة الأزمات. - عضو اللجنة التنسيقية لشباب الأحزاب والسياسيين. Advertisements - ويستعد الشهابي لنيل درجة الدكتوراه في إدارة الأعمال وتخصص إدارة الأزمات. المناصب التي تولاها الشهابي في حياته:- - أمين عام مساعد حزب الجيل وأمين الشباب - شغل منصب رئيس مجلس إدارة مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية. - عضو تنسيقية شباب الأحزاب السياسية والسياسيين. - منصب تنفيذي في إحدى شركات البترول.



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