أخبار مصر | عاجل.. بيان من الرئاسة بشأن المحافظين ونوابهم الجدد (التغييرات كاملة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيان من الرئاسة بشأن المحافظين ونوابهم الجدد (التغييرات كاملة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء عدد من المحافظين ونوابهم الجدد، اليمين الدستورية، وهم: المحافظون: السيد/ عبد الحميد عبد العزيز الهجان محافظاً للقليوبية السيد/ جمال نور الدين محمد زكي محافظاً لكفر الشيخ السيد/ عصام سعد إبراهيم أحمد حسين محافظاً لأسيوط السيد/ أحمد عبد الله الانصاري محافظاً للفيوم السيد/ طارق راشد رحمي محرم محافظاً للغربية السيد/ طارق محمد محمد الفقي محافظاً لسوهاج السيد/ محمد السيد طاهر الشريف محافظاً للإسكندرية السيد/ خالد شعيب محمود حسين محافظاً لمطروح السيد/ أشرف غريب الداودي إبراهيم الحجاوي محافظاً لقنا السيد/ شريف فهمي سعد بشارة محافظاً للإسماعيلية السيد/ أشرف عطية عبد الباري علي محافظاً لأسوان السيد/ عمرو محمد حنفي محمود محافظاً للبحر الأحمر السيد/ إبراهيم أحمد إبراهيم شهاوي أبو ليمون محافظاً للمنوفية السيد الدكتور/ محمد هانىء جمال الدين غنيم محافظاً لبني سويف السيد/ أوسامه محمد حسن حسنين القاضي محافظاً للمنيا السيد الدكتور/ أيمن عبد المنعم مختار حسن محافظاً للدقهلية نواب المحافظين: السيد الدكتور/ محمد محمود محمد إبراهيم نائباً لمحافظ المنيا السيد الدكتور/ حسام الدين فوزي عبد الفتاح أبو سيف نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية Advertisements السيد/ أحمد محمد النبوي حامد عطا نائباً لمحافظ الغربية السيد الدكتور/ سمير محمد محمد حماد نائباً لمحافظ القليوبية السيدة الدكتورة/ جاكلين عازر عبد الحليم عازر نائباً لمحافظ الإسكندرية السيد الدكتور/ حازم عمر أحمد عمر علي نائباً لمحافظ قنا السيدة الدكتورة/ غادة يحيى أبو زيد عبادي نائباً لمحافظ أسوان السيد الدكتور/ أحمد محمود عبد المعطي حسين نائباً لمحافظ الشرقية السيدة المهندسة/ إيناس سمير محمد حافظ نائباً لمحافظ جنوب سيناء السيد المهندس/ عمرو عثمان محمد نعمان نائباً لمحافظ بورسعيد السيدة المهندسة/ لبنى عبد العزيز حبيب السيد نائباً لمحافظ الشرقية السيد/ عمرو مجدي مصطفى البشبيشي نائباً لمحافظ كفر الشيخ السيد/ بلال محمد السعيد عبد الحفيظ محمد حبش نائباً لمحافظ بني سويف السيدة المهندسة/ جيهان محمد عبد المنعم محمد نائباً لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية السيد/ إبراهيم ناجي عبد الفتاح الشهابي نائباً لمحافظ الجيزة السيد/ هيثم فتحي الشيخ محمد نائباً لمحافظ الدقهلية السيد/ أحمد سامي عدلي إبراهيم القاضي نائباً لمحافظ سوهاج السيدة/ هند محمد أحمد عبد الحليم نائباً لمحافظ الجيزة السيد/ إسلام محمد إبراهيم إبراهيم عبده نائباً لمحافظ دمياط السيد/ محمد إبراهيم لطفي موسى نائباً لمحافظ المنوفية السيدة/ دينا محمد الدسوقي محمد عثمان نائباً لمحافظ مطروح السيد/ أحمد شعبان أحمد سليمان محمد نائباً لمحافظ أسوان السيد الدكتور/ محمد عماد عبد القادر عثمان نائباً لمحافظ الفيوم

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