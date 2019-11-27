أخبار مصر | نائبان جديدان لمحافظ القاهرة بدلا من "فؤاد وصلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائبان جديدان لمحافظ القاهرة بدلا من "فؤاد وصلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شملت حركة المحافظين، التي أجريت صباح اليوم الأربعاء، تعيين حسام فوزي نائب لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية بدلًا من اللواء محسن صلاح.

كما عينت جيهان عبدالمنعم مسؤولة مشروعات البنية التحتية بمجلس الوزراء، نائب للمحافظ للمنطقة الجنوبية بدلًا من اللواء أحمد فؤاد.

ولدى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، 4 نواب للمناطق الجنوبية والشمالية والشرقية والغربية، حيث ابقت التغيرات الجديدة على بقاء اللواء إبراهيم عبدالهادي للمنطقة الغربية، وإبراهيم صاير للشرقية.

