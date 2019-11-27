أخبار مصر | ماجستير من جامعة أمريكية.. تعرف على السيرة الذاتية لنائب محافظ الجيزة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماجستير من جامعة أمريكية.. تعرف على السيرة الذاتية لنائب محافظ الجيزة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت حركة المحافظين التي أجريت اليوم الأربعاء، تعيين هند محمد أخمد عبدالحليم نائب لمحافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد.

وتقدم "الخليج 365" في السطور التالية السيرة الذاتية لنائب محافظ الجيزة الجديد، والتي كانت من ضمن قيادات البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الذي انعقد في فبراير 2018.

نشأتها:-

هند محمد أحمد عبدالحليم، ولدت في 16-12-1987 بمحافظة القاهرة.

درجاتها التعليمية:

- ليسانس الحقوق باللغة الإنجليزية جامعة القاهرة

- كما نالت درجة الماجستير حقوق جامعة اينديانا بأمريكا، عام 2011.

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المناصب التي تولتها نائب محافظ الجيزة:-

المدير التنفيذي الحالي لوكالة Ode للدعاية.

منصب مساعد قنصل في سفارة بيرو بمصر من ديسمبر 2009 وحتى 2010.

الإنجازات:-

- حصلت على شهادة تقدير من الأمم المتحدة لتطوعها في مهمة بالكاميرون عبر الإنترنت.

- متطوعة سابقة في نادي روتراكت المعادي بالقاهرة.

- عضو فعال بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب القيادية.

