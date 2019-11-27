أخبار مصر | الزناتي: عرض جديد لمسرح العرائس والماريونيت لأبناء الصحفيين بالنقابة غدًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزناتي: عرض جديد لمسرح العرائس والماريونيت لأبناء الصحفيين بالنقابة غدًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين للنشاط، عن تنظيم عرض فنيي ومسرحية للعرائس، وعرائس الماريونيت، غدًا الخميس على مسرح النقابة لأبناء الصحفيين وأسرهم وذويهم، وذلك في السادسة مساءً، ويقوم به "فريق أجيال" التابع للإدارة العامة لثقافة الطفل بقصر جاردن سيتي.

وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن العرض سيكون بالمجان، ويأتي في إطار التعاون الذي اتفقت عليه النقابة مع الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الدكتور أحمد عواض، لإقامة عروض لمسرح العرائس والأنشطة الفنية والرحلات وورش الرسم لأبناء الصحفيين، وهو الدور الذي تقوم به الإدارة العامة لثقافة الطفل بقيادة السيدة لاميس الشرنوبي.

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وقال المخرج المسرحي عمرو حمزة مدرب فريق أجيال، إن مسرحية العرائس "الخواجة وبسطاوي" ستُعرض، وهي من تأليفه وإخراجه، بالإضافة إلى عرض عرائس الماريونيت وفقرة للمعلومات العامة وألعاب الأطفال والعرائس.

من ناحيتها أكدت لاميس الشرنوبي مدير عام الإدارة العامة لثقافة الطفل، إن التعاون مع نقابة الصحفيين مستمر وكان قد بدأ مع استضافتها لأبناء مشروع الدمج الثقافة لأبناء الحدود لأكثر من مرة داخل مبنى النقابة، وهو المشروع الوطني للدمج الذي حقق نجاحًا كبيرًا، ويستمر التعاون الآم بما يتم تقديمه من أنشطة فنية وثقافية لأبناء الصحفيين.

من ناحيته قال حسين الزناتي إن هذا العروض ستتكرر للأطفال وأبناء الصحفيين على مسرح النقابة؛ لتقدم لجنة النشاط خدمة جديدة بالمجان لأبناء الصحفيين.