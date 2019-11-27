مصر | أستاذ جامعي يطعن على استمرار رئيس جامعة الإسكندرية بمنصبه رغم بلوغه سن التقاعد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أستاذ جامعي يطعن على استمرار رئيس جامعة الإسكندرية بمنصبه رغم بلوغه سن التقاعد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقام الدكتور عاطف الأنصاري الأستاذ بجامعة الإسكندرية، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري، للطعن على القرار رقم 4056 لسنة 2019 والذي ينص على تمديد فترة بقاء رئيس جامعة الإسكندرية في منصبه رغم بلوغه سن المعاش والتقاعد منذ 2 نوفمبر.

وأكدت الدعوى، أن القرار اعتمد فقط بتوقيع من موظف في جامعة الإسكندرية، يشغل منصب مدير شئون هيئة التدريس بالجامعة، ولم يصدر عن رئيس الجمهورية أو وزير التعليم العالي.

وأضافت، أن هذا القرار الصادر يتسم بعيب عدم الاختصاص الجسيم، فالمختص بتعيين رؤساء الجامعات ووفقا لقانون تنظيم الجامعات في مصر هو رئيس الجمهورية فقط دون غيره، وذلك وفق المادة رقم 25 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وذلك بعد عرض السيد وزير التعليم العالي.

وطالبت الدعوى أيضًا إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير التعليم العالي عن الإعلان لفتح باب الترشح لمقعد رئيس الجامعة الشغور، ببلوغ رئيس الجامعة الحالي لسن التقاعد في 2 نوفمبر، وطلب الطاعن وقف تنفيذ القرار الأول في شق مستعجل أمام الدائرة رقم ٤٥ بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، وفي الموضوع بإلغائهما وما يترتب عليهما من آثار.