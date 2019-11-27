مصر | استئناف النيابة على براءة 6 محامين بتهمة البلطجة لجلسة 25 ديسمبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استئناف النيابة على براءة 6 محامين بتهمة البلطجة لجلسة 25 ديسمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنح مستأنف حلوان المنعقدة بمحكمة زينهم، اليوم الأربعاء، الحكم في استئناف النيابة على الحكم الصادر ببراءة 6 محامين من تهم التجمهر، والبلطجة، وتعطيل مرفق عام عن العمل، والسب، والقذف، إلى جلسة 25 ديسمبر المقبل.

وحضر وفد من نقابة المحامين للدفاع عن زملائهم برئاسة سامح عاشور، نقيب المحامين.

وقال محمد خيري عضو مجلس فرعية حلوان، إن النيابة استأنفت على الحكم بزعم وجود خطأ به على غير الحقيقة، حيث أن الحكم خلى من ثمة أخطاء، مؤكدًا أن محامي حلوان أبرياء، داعيًا كافة المحامين للتضامن معهم.