مصر | إحالة تشكيل عصابي تخصص في تزوير الدولارات وترويجها للمحاكمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة تشكيل عصابي تخصص في تزوير الدولارات وترويجها للمحاكمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت النيابة العامة، إحالة تشكيل عصابي من 4 أشخاص إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بترويج العملات الوطنية والأجنبية المزيفة.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين حازوا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة ومتداولة من فئة المائة دولار أمريكي – أربعة عشر ألف دولار أمريكي مصطنعة على غرار الأوراق النقدية الصحيحة من تلك الفئة مع علمهم بأمر تقليدها.

وجاء في أقوال شهود الإثبات وعلى رأسهم نقيب شرطة بقسم مصر الجديدة أن مصدره السري أخبره بوجود معلومات مفادها ترويج المتهمين لعملات أجنبية مقلدة وبانتقاله لمكان تواجدهم للتأكد من صحتها أبصر المتهم الأول ممسكا بيده عملات ورقية مقلدة وبرفقته باقي المتهمين.

وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزتهم على مائة وأربعون ورقة من فئة المائة دولار أمريكي يشتبه في تقليدهم وبمواجهتهم بالمضبوطات أقروا بإحرازهم للعملات المالية المقلدة بقصد ترويجها.

وكما ثبت من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي أن العملات الورقية مزيفة باستخدام منظومة كمبيوترية تتضمن طابعة كمبيوترية ملونة بدرجة من الممكن أن تجوز معها على بعض الأشخاص العاديين فيقبلونها في التداول على غرار العملات الصحيحة.