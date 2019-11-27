مصر | حجز محاكمة 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" للغد للنطق بالحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز محاكمة 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" للغد للنطق بالحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث "عنف مسجد الفتح"، والمحكوم عليهم غيابيا، لجلسة غدا الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم.

صدر القرار برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وبحضور شادي سيف ممثل النيابة العامة، وأمانة سر عمر عاشور.

ومن الجدير بالذكر أن المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس عام2013.

