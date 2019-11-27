مصر | حبس "ديلر الوراق" لحيازته كيلو استروكس 4 أيام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس "ديلر الوراق" لحيازته كيلو استروكس 4 أيام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس ديلر الوراق ويدعى "محمود" في عقده الثالث من العمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتجاره في المواد المخدرة وحيازته لمخدر الاستروكس، فيما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم عاطل مقيم وراق العرب دائرة قسم شرطة الوراق، بالاتجار في المواد المخدرة، وبحوزته 8 اكياس بداخلهم كمية من مخدر الاستركس يقدر بحوالي كيلو، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 400 جنيه وكان متخذًا من دائرة القسم مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، فيما طلبت ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع أمن الجيزة من القبض على تاجر مخدرات وبحوزته كيلو استروكس بمنطقة الوراق شمال المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة قد تلقى إخطارا بورود معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة مكافحة المخدرات بالقطاع مفادها قيام "محمود. ع. م. م"، 30 سنة، عاطل، مقيم وراق العرب دائرة قسم شرطة الوراق، بالاتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الاجراءات القانونية اللازمة والإستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة ما ورد من معلومات امكن ضبطه وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.