مصر | بلاغ يتهم الهارب محمد علي بالتحريض ضد الجيش المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بلاغ يتهم الهارب محمد علي بالتحريض ضد الجيش المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، اتهم فيه العميل الهارب محمد علي بنشر أخبار كاذبة عن الجيش المصري والتحريض عليه والإساءة لمركز مصر الدولي والتطاول على شخص رئيس الدولة وقيادات الجيش المصري والاستقواء بالخارج وتحريض المجتمع الدولي على التدخل في الشأن الداخلي المصري.

وجاء في البلاغ رقم 7052 لسنة 2019 بلاغات محام عام أول، أن المقدم ضده البلاغ العميل الهارب محمد على نظم مؤتمرًا صحفيًا في العاصمة البريطانية لندن بترتيب من قيادات التنظيم الإخوانى الإرهابي المتواجدة في لندن ودعت إليه بعض وسائل الإعلام الداعمة لتلك الجماعة الإرهابية وتنظيمها الدولي.

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وخلال هذا المؤتمر اتهم العميل الهارب محمد على قيادات الجيش المصري باتهامات كاذبة جملة وتفصيلًا بغرض الإساءة للمؤسسة العسكرية، وتشويه صورتها أمام المجتمع الدولى بتعمده نشر أخبار كاذبة، كما تطاول على شخص رئيس الجمهورية وقيادات الجيش.

وتابع في بلاغه، أن العميل الهارب محمد على ارتكب جريمة الاستقواء بالخارج من خلال التحريض على التدخل الأجنبى فى الشأن الداخلى المصري، كما تعمد الإساءة لمؤسسات الدولة المصرية، والإخلال من هيبتها خلال هذا المؤتمر المشبوه، مشيرًا إلى أن الهارب محمد على يتلقى تمويلات مالية ضخمة من التنظيم الدولى للإخوان والمخابرات القطرية للإساءة لوضع مصر الدولي، وتشويه صورتها في المحافل الدولية.

وكما طالب "محمود" في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد على، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الإنتربول الدولى لإدراج اسمه على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.