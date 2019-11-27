مصر | 28 يناير.. الحكم على 3 متهمين باختلاس بضائع شركة المقاولات المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 28 يناير.. الحكم على 3 متهمين باختلاس بضائع شركة المقاولات المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، جلسة 28 يناير المقبل، للحكم على 3 متهمين باختلاس بضائع شركة المقاولات المصرية.

صدر القرار برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي وأيمن عفيفي ومحمد أحمد راشد، وأمانة سر ممدوح غريب وعبد المجيد حلمي.

وأسندت النيابة للمتهمين في الفترة من 2004 حتى 2005 قيام المتهم "محمد.ه"، رئيس أمناء مخازن شركة المقاولات المصرية، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، باختلاس المنقولات البالغ قيمتها 207 آلاف و888 جنيها، والمملوكة لجهة عمله والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته، بأن قام بإخراجها من مخازن الشركة التى يتولى حراستها واحتبسها لنفسه، بالإضافة إلى تزوير محررات رسمية أثبت فيها الكميات المنصرفة علي خلاف الحقيقة، كما اشترك المتهم الثانى "عبد الله.ص"، سائق، بالاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى نقل البضائع التى تمكن المتهم الأول من اختلاسها بغية بيعها لحسابه، وإخفاء المتهم الثالث "عيد.م"، تاجر خردة، للبضائع بأن قام بشرائها من المتهم الأول مع علمه باختلاسها.