مصر | بالأسماء.. تعرف على أعضاء "تيار الزند" في انتخابات نادي القضاة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. تعرف على أعضاء "تيار الزند" في انتخابات نادي القضاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة والمقرر لها في 20 ديسمبر المقبل، 6 أعضاء من "تيار الزند" سبق لهم الترشح على قائمة وزير العدل المقال المستشار أحمد الزند على خلفية التصريحات المسيئة للنبي، في انتخابات مجلس إدارة نادي القضاة التي أجريت عام 2015، والتي فاز فيها وقتها "الزند" وعدد كبير من قائمته الانتخابية.

ويسعى تيار الزند إلى الفوز بالـ 6 مقاعد من بين 15 مقعد المقرر التنافس عليها بالانتخابات لأعضاء المجلس – أي نحو نصف أعضاء المجلس – في محاولة لإستعادة تواجد التيار مجددا في نادي القضاة بعد أن خسر نجل الزند – الذي كان مرشح في الانتخابات الماضية – وتيار الزند بهزيمة قاسية في الانتخابات الماضية، وذلك عقب الإطاحة بالزند من حقيبة وزارة العدل على خلفيه تصريحاته المسيئة والتي أدت إلى انخفاض شعبيته بشكل كبير هو وأعضاء قائمته الانتخابية وخسروا الانتخابات.

أعضاء تيار الزند المرشحين بالانتخابات، يخوضون الانتخابات على قائمتين انتخابيتين، الأولى هي قائمة المستشار محمد عبدالمحسن الرئيس الحالي لنادي القضاة والمرشح أيضا على مقعد رئيس النادي، والثانية هي قائمة المستشار يسري عبدالكريم، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمتحدث الرسمي بإسم اللجنة العليا للانتخابات في أول انتخابات برلمانية عقب ثورة 25 يناير، ورئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة الأسبق.

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فعلى قائمة المستشار محمد عبدالمحسن، يخوض مرشحين إثنين من تيار الزند على قائمته الانتخابية، وهما كلا من المستشار أحمد سمير الجمال والمرشح على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، والمستشار حمدي معوض عبدالتواب والمرشح أيضا على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم.

أما بالنسبة لقائمة المستشار يسري عبدالكريم، فيخوض 4مرشحين من تيار الزند على قائمته الانتخابية، وهم كل من المستشار إيهاب رفعت السعدني، والمرشح على مقعد المستشارين، والمستشار محمد عبده صالح، والمرشح أيضا على مقعد المستشارين.

بالإضافة إلى المستشار صلاح الدين مجدي الشاهد، والمرشح على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم، والمستشار محمود عابدين عمر عابدين، والمرشح أيضا على مقعد القضاة ورؤساء المحاكم.