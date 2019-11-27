مصر | التحري عن رئيس مجلس إدارة شركة لتوريد العمالة بتهمة النصب على المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحري عن رئيس مجلس إدارة شركة لتوريد العمالة بتهمة النصب على المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول صاحب شركة وشريكه بتهمة النصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج للوقوف على النشاط الإجرامي لهما.

وكشفت تحقيقات النيابة أن تبلغ إلى اللواء محمد عبد الله، مدير إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة، من أحد الأشخاص مقيم بالجيزة، بتضرره من رئيس مجلس إدارة شركة لتوريد العمالة بمدينة نصر، وشريكه؛ لإيهامه بقدرتهما على تسفيره للعمل خارج البلاد من خلال الشركة محل عملهما والاستيلاء منه على مبلغ مالي.

وأضافت التحقيقات أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وعٌثر بداخل الشركة على كمية من استمارات تحصيل مبالغ مالية بأسماء أشخاص مختلفة من راغبي العمل بالداخل والخارج.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء محمد عبد الله، مدير مباحث الأموال العامة، اعترفا بتحصلهما على مبالغ مالية من ضحاياهم عقب إيهامهم بقدرتهما على تسفيرهم للعمل خارج البلاد والاستيلاء منهم على مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة التى أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.