مصر | تورط مسؤول بشركة منتجات غذائية في الاستيلاء على بضائع بـ"مليون جنيه"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تورط مسؤول بشركة منتجات غذائية في الاستيلاء على بضائع بـ"مليون جنيه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت "الخليج 365" على نص تحقيقات نيابة الأموال العامة، في القضية المتهم فيها مسؤول بالشركة العربية للمنتجات الغذائية والنسيجية واللدائن، ورجلي أعمال، بالاستيلاء على أموال وبضائع الشركة بقيمة مليون جنيه من خلال التلاعب والتزوير ووضع مخطط للاستيلاء على أموال وبضائع الشركة.

وتضم القضية 3 متهمين وهم كل من، "إيهاب محمد عبدالفتاح، مدير تسويق بالشركة العربية للمنتجات الغذائية والنسيجية واللدائن، ومحمد إبراهيم محمد، رجل أعمال، وجابر إبراهيم محمد، رجل أعمال".

وحملت القضية الرقم 1205 لسنة 2019 كلي شمال القاهرة والمقيدة برقم 100 لسنة 2019 جنايات أموال عامة عليا، وتولى التحقيق فيها المستشار أحمد المرصفاوي رئيس النيابة بنيابة الأموال العامة العليا تحت إشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

وبدأ اكتشاف القضية من عند، حسام محمود مرسي - 27 سنة - المحامي، بصفته وكيلا عن، سعود عبد العزيز بن جعفر رئيس مجلس إدارة الشركة العربية للمنتجات الغذائية والنسيجية واللدائن، والذي أقر بتحقيقات النيابة العامة بقيام المتهم الأول - مدير تسويق بالشركة - بخيانة الإئتمان وتسهيل الإستيلاء على أموال الشركة بمبلغ مالي مقداره مليون جنيه للمتهمين الثاني والثالث.

وذلك بتسليمهما بضائع خاصة بالشركة دون سداد قيمتها رغم تجاوز المديونية المستحقة عليهما لدى الشركة لحدود الإئتمان المسموح بها، مضيفا بقيام المشكو في حقهم بتكوين شركة تضامن فيما بينهم خلال تلك الفترة.

قامت النيابة العامة بعد ذلك بتشكيل لجنة من الخبراء لفحص أوراق القضية، والتي توصلت إلى قيام المتهم بتسليم بضائع خاصة بالشركة الشاكية بالأجل بمبلغ مالي قدره نحو 110 ألاف جنيه، بصفته مدير تسويق بالشركة، وذلك للمتهم الثاني على مسئوليته الشخصية طبقا للتأشيرات المنسوبة إليه والثابتة على عدد من أوامر التسليم، رغم تجاوز سالف الذكر لحدود الإئتمان المسموح بها ومخالفة التعليمات الصادرة من المدير الإداري والتنفيذي للشركة الشاكية في ذلك الشأن.

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وقيامه أيضا بتسليم بضائع خاصة بالشركة جهة عمله بالأجل بمبلغ مالي قدره نحو 350 ألف جنيه، وذلك للمتهم الثالث رغم تجاوز سالف الذكر لحدود الإئتمان المسموح بها ومخالفة التعليمات الصادرة من المدير الإداري والتنفيذي للشركة الشاكية في ذلك الشأن، فضلا عن احتباسه لمبلغ نحو 90 ألف جنيه من عهدته دون تسويتها وإستولى عليها.

وبعدها طلبت النيابة العامة تحريات مباحث الأموال العامة عن الواقعة، والتي أعدها العقيد محمد عبدالعظيم العزب، عقيد شرطة بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، والذي أكد أن تحرياته السرية دلته إلى قيام المتهم الأول بإستغلال موقعه الوظيفي كمدير تسويق بالشركة الشاكية بتوريد كميات من البضائع إنتاج الشركة محل عمله للمتهمين الثاني والثالث، وذلك بالأجل بالتواطؤ فيما بينهم رغم تجاوز مديونياتهما للحدود الائتمانية المسموح بها لهما بالمخالفة للتعليمات الصادرة في هذا الشأن بالتعامل النقدي، وكذلك إختلاسه لمبلغ نقدي مقداره نحو 90 ألف جنيه محل عجز في عهدته.

عقب إنتهاء التحقيقات في القضية وجهت النيابة العامة إلى المتهم الأول بصفته موظفا بإحدى الشركات المساهمة وهي الشركة العربية للمنتجات الغذائية والنسيجية واللدائن، تهمة أنه إختلس لنفسه وسهل للغير بغير حق وبنية التملك الإستيلاء على أموال مملوكة لجهة عمله، وكان ذلك بأن إختلس مبلغ نحو 90 ألف جنيه وجد في حيازته بسبب وظيفته وصفته أنفتي البيان، بأن احتبس ذلك المبلغ لنفسه بنية تملكه وإضاعته على ملك الجهة المذكورة التي يعمل بها.

كما سهل للمتهمين الثاني والثالث الإستيلاء على بضائع، وكان ذلك حيله بأن سمح والتجاوز عن الحدود المصرح بها من جهة عمله من خلال قيامه بالموافقة على استمرار صرف البضائع المملوكة لجهة عمله على مسئوليته الشخصية رغم وجود مديونية عليهم لجهة عمله متجاوزا التعليمات الصادرة من الأخيرة بالتعامل النقدي، فمكنهما بهذه الحيلة من الإستيلاء على تلك البضائع والتي تبلغ قيمتها مئات الآلاف من الجنيهات.

كما وجهت النيابة العامة إلى المتهمين الثاني والثالث، تهمة الإشتراك بطريقي الإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول في إرتكاب جريمة تسهيل الإستيلاء لهم على أموال شركة مساهمة، بأن اتفقا معه على إرتكابها وساعداه بأن إستمروا في طلب بضائع لهما من جهة عمله رغم علمهما بتجاوز الحد الائتماني المقرر لهما من السلطة المختصة بالشركة المذكورة، وتمكنا بذلك من الإستيلاء على تلك البضائع المقدرة وصفا وقيمة بالأوراق لنفسهما، فوقعت الجريمة بناءا على ذلك الإتفاق وتلك المساعدة.