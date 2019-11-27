شكرا لقرائتكم خبر عن مُساعد قنصل بدرجة نائب محافظ الجيزة.. من هي هند عبدالحليم؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أدت هند محمد أحمد عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة، القسم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء. Advertisements ولدت «هند» في القاهرة، وحصلت على ليسانس حقوق إنجليزي جامعة القاهرة، وماجستير حقوق جامعة «اينديانا» بأمريكا. وعملت «هند» كمساعد قنصل في سفارة بيرو بمصر، من 2009 حتى 2010، فيما تعمل الآن كمدير تنفيذي بإحدى الشركات الدعائية. شاركت «هند» كمتطوعة سابقة في نادي «روتراكت» المعادي بالقاهرة، وحصلت على شهادة تقدير من الأمم المتحدة لتطوعها في مهمة بالكاميرون عبر الانترنت، ومهمتها كانت البحث عن رعاه للمهمة، كما شاركت كعضو فعال بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة. معلومات عن هند محمد أحمد عبدالحليم نائب محافظ القاهرة

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