شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الدقهلية الجديد: «أعتز أنني من الأسرة الصحفية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب هيثم الشيخ، نائب محافظ الدقهلية الجديد، عن سعادته بالمنصب الجديد الذي تم اختياره له صباح اليوم، عقب أداء اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي أول تصريح له، قال لـ«المصري اليوم»: «إن هذا التكليف أمر مشرف من قبل القيادة السياسية ويعرب عن حرصها وصدقها في تمكين الشباب وأن القيادة تنظر للمستقبل»، وأكمل: «أن اختيار اليوم من نواب المحافظين يؤكد على هذا الحرص خاصة أن أغلبهم من خلفيات متعددة سواء من البرنامج الرئاسي أو من تنسيقية الأحزاب».

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وأشار إلى أن التوجيهات صدرت للمحافظين على التعاون الكامل مع نوابهم في جميع المجالات، وقال إن النواب جميعهم لديهم ملفات سيعملون عليها.

وعن خلفيته الصحفية التي جاء منها الشيخ، يقول: «الصحفيون دائماً لديهم القدرة على نقل معاناة ومشاعر الناس، وأنا اعتز أنني من الأسرة الصحفية».

«الشيخ» شغل منصب مدير مكتب جريدة الوطن في الإسكندرية سابقا فور انطلاقها في 2012، وتسلسل في المناصب فأصبح عضو لجنة نقابة الصحفيين، ومن ثم تم تعيينه صحفيا بوكالة أنباء الشرق الأوسط، وعمل كمدرب ببرنامج إعداد القيادات الشبابية الرفيعة بوزارة الشباب، ومن ثم أصبح رئيس تحرير جريدة «اليوم الجديد»، ومؤخراً تولى منصب المتحدث باسم تنسيقية شباب الأحزاب.